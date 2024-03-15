Bolat'tan 'Dünya Tüketiciler Günü' kutlaması

Bakan Bolat, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü vesilesi ile sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın 85 milyon tüketicinin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliğini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler gerçekleştirerek, hak ve menfaatlerini koruduğunu belirtti. Tüketicilerin taraf olduğu birçok alanda denetim faaliyetleri gerçekleştirildiğini kaydeden Bolat, "2023 yılında tüketici hakem heyetlerine 727 bin 630 adet başvuru yapılmış olup, 707 bin 814 adet karar alınmıştır. Başvuruların yüzde 66'sı e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla ise 124 bin 245 adet başvuru yapılmış olup, 136 bin 14 adet uyuşmazlık tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlanmıştır. Başvuruların yüzde 66'sı e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Reklam Kurulu'nca, 2023 yılında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlar yapan firmalar hakkında yaklaşık 114 milyon TL, 2024 yılı Mart ayı itibariyle ise yaklaşık 66 milyon TL idari para cezası uygulandığını aktaran Bakan Bolat, "2023 yılında Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerine yönelik gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde tespit edilen aykırılıklara 15 milyon 332 bin 8 TL, 2024 yılında ise 4 milyon 781 bin 121 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile sorumluluğumuzdaki ürün gruplarında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı yüzde 1,7'ye düşürülmüştür. Tüm bu emek ve gayretlerin odağında yer alan ülkemiz tüketicisinin layık olduğu seviyeye ulaşması amacıyla hakları, hak arama yolları, bilinçli tüketim konularındaki bilgi ve bilinç düzeyinin her geçen gün daha da artması temennileriyle tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutluyorum" açıklamasında bulundu.