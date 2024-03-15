Uzgel:" Türkiye'yi bırak garantör, ara bulucu olarak bile görmek istemiyorlar"

CHP'li İlhan Uzgel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Uzgel, " Bir Cumhurbaşkanı düşünün ki en büyük stratejik hedeflerinden biri, ABD Başkanı ile Beyaz Saray'da görüşebilmek. Neredeyse her ortamda bunu dile getiriyor. 'Trump'la oldu, Biden'la niye olmadı' diye sitem ediyor, diplomatik tripler atıyor. 'İsveç'in NATO vetosunu kaldırdık, acaba seçim öncesi şöyle fiyakalı bir Beyaz Saray görüşmesi olur mu' diye peşinde koşuyor. Bu kadar kendini düşürmeye hiç gerek yok. İşine gelince 'Ey Amerika', sonra elin telefonda davet bekliyorsun" dedi.

'HİÇBİR ÜLKE CEVAP VERMİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Filistin konusunda garantör ülke olabileceği yönündeki söylemlerine de değinen Uzgel, "Ortada hiçbir çalışma yok, hazırlık yok, birdenbire 'Gazze meselesinde garantör olacağız' diyorsunuz. Nereden çıktı garantörlük işi? Diplomasiye giriş 101 dersi; önce bir hazırlığını yaparsınız, arka planda yoklarsınız, ondan sonra böyle bir öneri ortaya koyarsınız. Siz önce açıklama yapıyorsunuz, sonra tepki bekliyorsunuz. En basit diplomatik ilkelere, dış politika kurallarına uymamak nereden çıktı? Türkiye, koskocaman bir ülke. Türkiye'yi diplomaside, uluslararası politikada, bölgesel siyasette bu hale düşürmeye gerek var mı? Hiçbir ülke cevap vermiyor, kaale almıyor. Gerçekleşmeyecek önerilerle uluslararası ortama çıkılır mı? Türkiye'yi bırak garantör, ara bulucu olarak bile görmek istemiyorlar. Hangi hazırlığı yaptınız da Türkiye'yi, Gazze'de garantör yapsınlar? Hiç düşündünüz mü? Bunun zemini nedir" diye konuştu.

'KAVGA ETTİĞİNİZ HER LİDERİN AYAĞINA GİTTİNİZ'

Uzgel, şöyle devam etti: "Somali'de ne yapıyorsunuz? Ege'yi, Doğu Akdeniz'i hallettiniz, hepsi bitti, sırada Somali mi var? Afrika'da, Amerika'nın vekili mi olmak istiyorsunuz? Hadi askeri eğitim veriyorsunuz, olabilir; ama Somali kara sularını korumayı üstlenmek nereden çıktı? Bunun Türkiye'nin güvenliği ile ilgisi nedir? Emekliye para bulamazken; Somali'nin niye milyar dolar borçlarını ödemeye çalışıyorsunuz. Dış politikada ödün vermek kadar ödün vermeye hazır olduğunuzu göstermek de zafiyettir. Kavga ettiğiniz her liderin ayağına gittiniz. Mısır medyası bile 'Erdoğan bizimle görüşmeye mecbur kaldı' diye manşetler attı."

Türkiye-Irak arasındaki diplomasi trafiğine de atıfta bulunan Uzgel, "Sayın Fidan, Irak'ta planınız nedir? Bunları ya kamuoyuyla paylaşın ya bizimle paylaşın. Burada diplomatik aktivite var, bunu görüyoruz, takip de ediyoruz" dedi.