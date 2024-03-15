UNESCO'dan 'Tsunamiye Hazır Kent Sertifikası'

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile iş birliğinde AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi'nin desteğiyle ilçede uygulanan CoastWAVE projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanıldı. Büyükçekmece Belediyesi'ndeki konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine IOC/UNESCO Tsunami Birimi Yöneticisi Bernardo Aliaga Rossel, ICG/NEAMTWS Program Uzmanı Dr. Denis Chang Seng, CoastWAVE Yardımcı Proje Sorumlusu Dr. Derya Itır Vennin, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi (BÜ KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, UNESCO Türkiye Mili Komisyonu Doğa Bilimleri ve Hidroloji Komitesi Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet Yönetimi Merkezi Dairesi Başkanı Abdullah Özçelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel iyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün katıldı.

Okyanus ve kıyı alanlarının kaynaklarını anlamak ve etkin bir şekilde yönetmek için uluslararası iş birliğini teşvik eder ve deniz araştırmaları, servisler, gözlem sistemleri, tehlike azaltma ve kapasite geliştirme programlarını koordine eden UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC/UNESCO) 7 ülkede 2021 yılında uygulanan CoastWAVE projesi kapsamında tsunami riskinin azaltılmasında standart olarak tanımlanmış 12 temel göstergeyi karşılamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren Büyükçekmece'ye 'Tsunamiye Hazır Kent Sertifikası' verildi. Sertifika, Fransa'nın Cannes şehrinden sonra Avrupa'da ikinci kez Türkiye'den Büyükçekmece'ye verildi.

Projenin destekçileri arasında, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bulunuyor.

AKGÜN: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Sertifika töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “7 ülkenin katılımıyla 2021 yılında başlayan projede sürecin sonuna geldik. Dolayısıyla Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak mutluyum. Çünkü önemli bir süreç yaşandıktan sonra UNESCO tarafından sertifika verilmesi kıymetlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tsunami riskinin azaltılmasında Büyükçekmece standart olarak tanımlanmış 12 temel göstergeyi karşılamaya yönelik çalışmalar başarıyla gerçekleştirildi. Burada halkın bilinçlendirilmesi, özellikle gençlerin bilinçlendirilmesi konusunda birbirinden değerli çalışmalar yapıldı. Bilgilendirme konusunda yapılması gerekenler gerçekleştirildi. Büyükçekmece sertifikayı Türkiye'de ilk defa biz alıyoruz. Sertifikanın verilmesi hem bizi hem de bu kadar emek veren arkadaşlarımızı, bilim insanlarını mutlu etmiştir. Ama esas olan sürdürülebilirliğini iyi denetlemektir" diye konuştu.

PROF. DR. ÖZENER: TSUNAMİNİN 7 DAKİKA ÖNCEDEN GELECEĞİNİ BİLİYORUZ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi (BÜ KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise “Şu anda Türkiye'de ilk de 'tsunamiye hazır şehir' unvanını alan Büyükçekmece Belediyesi'ni ve ilçe sakinlerini kutlamak istiyorum. Çok ciddi emek sarf edildi. Darısı özellikle kıyıda bulunan bütün şehirlerin başına diyorum. Tsunami farkındalığı çok önemli. 2017'deki Bodrum daha doğrusu Kos depreminde sonra tsunami konusunda biraz daha farkındalık ortaya çıktı. Yine benzer kurumların katkısıyla orada da bir proje gerçekleştirdik. Nasıl ki deprem gerçeğine hakimsek tsunami gerçeğiyle yaşamayı da öğreneceğiz. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama tsunaminin ne zaman geleceğini bilebiliyoruz. Sizi bu konuda uyarak çok iyi bir ekip var. 7 dakika içerisinde size bu mesajı biz veriyoruz. Eğer kıyı bölgesindeyseniz lütfen meraklı bakışlar içerisinde denizin çekilmesini seyredip telefonlarınızla kayda almayın. Yapacağınız tek şey hızlı bir şekilde kıyıdan uzaklaşmak olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Tören, sertifkanın takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.