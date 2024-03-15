Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

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Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi Merve K.’yi silahla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Koçak (33), olay yerine yakın ağaçlıkta otomobilinde ölü bulundu. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyarak haber vermeleri üzerine gelen polis ekipleri, Koçak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Tabancayla kendisini başından vurduğu belirlenen Koçak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.