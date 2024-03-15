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Antalya Başkanı öğrencilerle sahur yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sahurunu öğrencilerle yaptı.

Antalya Başkanı öğrencilerle sahur yaptı
Antalya Başkanı öğrencilerle sahur yaptı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek, ramazanın beşinci gününde sahurunu öğrenci evinde yaptı. Başkan Böcek, “Sahurumuzu öğrenci kardeşlerim Enes, Muhammed ve Mehmet Furkan ile birlikte yapıyoruz. Tabii ki ağabeyleri olarak sofrayı ben kurdum. Allah bereketimizi artırsın. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun" dileğinde bulundu.

YAPACAKLARINI ANLATTI

Başkan Böcek, öğrencilere yönelik gelecek dönem yapacağı projelerden söz ederek, sınav kütüphaneleri kuracaklarını söyledi. Böcek, “Sınavlara çalışmak artık daha kolay olacak. 24 saat açık kütüphanelerimizle 19 ilçemizde geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin sınavlarına çalışıp hazırlanacakları rahat bir ortam yaratacağız. Öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde verimli bir çalışma ortamı sunarak, başarılarına odaklanmalarına destek olacağız" dedi. Yeni öğrenci yurtları yapacaklarını da belirten Başkan Böcek, 5 olan yurt sayısını iki katına çıkaracaklarını söyledi. Geleceğe yatırımın, gençlere yatırım olduğunu ifade eden Başkan Böcek, “Eğitim yardımı verdiğimiz öğrenci sayımızı 15 bine çıkaracağız" diye konuştu.

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15 Mar 2024 - 14:01 DHA Antalya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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