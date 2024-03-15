İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir firmaya ait soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kuyucak Mahallesi Ankara asfaltı üzerindeki bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İçerdeki kimyevi maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı. Çevredekiler, durumu 112 Acil merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşarken, söndürme çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.