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Soğuk hava deposunda yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir firmaya ait soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Soğuk hava deposunda yangın mask
Soğuk hava deposunda yangın
Soğuk hava deposunda yangın
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir firmaya ait soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kuyucak Mahallesi Ankara asfaltı üzerindeki bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İçerdeki kimyevi maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı. Çevredekiler, durumu 112 Acil merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşarken, söndürme çalışmaları sürüyor.

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15 Mar 2024 - 12:37 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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