Beşiktaş, moral arıyor

Beşiktaş Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Antalyaspor'u konu edecek. Yarın akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20:30'da başlayacak ve Burak Pakkan tarafından yönetirken,ligde sıkıntılı günler yaşayan siyah beyazlılar son iki maçında gol atamadan mağlup oldu. İki hafta önce kendi sahasında Glatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Gazİantep FK'ya 2-0 mağlup olmuştu. Ligin kalanı için hedefini Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi 3. bitirmek olarak belirleyen siyah beyazlılar, Antalyaspor'u yenerek kötü gidişi de durdurmak ve moral kazanmak istiyor.

EKSİKLER ÇOK

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesinde orta saha ve defansta önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığını henüz atlatamayan Salih Uçan kesin olarak oynamayacak. Gaziantep maçında sakatlanan Al Musrati de henüz idmana çıkmadı ve yarın oynaması beklenmiyor. Yine Gaziantep maçında 4. sarı kartı görerek cezalı duruma düşen Necip, Masuaku ve Ghezzal da yarın forma giyemeyecek.

Teknik direkör Fernando Santos'un defansta Necip'in yerine İngiliz stoper Worrall'u, Masuaku'nun yerinde de Kazak oyuncu Bakhtiyor'u oynatması kuvvetle muhtemel. Defans hattının diğer iki oyuncusu ise Colley ve Onur olacak.

Santos'un orta sahada Musrati'nin yerine Amartey'e görev vermesi sürpriz olmayacak. Amartey'in önünde ise Gedson ve Muci görev yapacak. Beşiktaş'ın yarınki hücum hattının da Rashica, Cenk ve Semih olması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların muhtemel onbiri ise; Mert, Onur, Worral, Colley, Bakhtiyor, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih şeklinde.

SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU VAR

Siyah beyazlılarda Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Svensson, Amartey, Demir Ege ve Semih yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftada deplasmanda karşılaşacakları Başakşehir maçında yer alamayacaklar.