İnci Taneleri'nden reyting rekoru

Kanal D’nin, Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı dizisi İnci Taneleri bu hafta sekizinci bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekrana kilitleyen ve sosyal medyada da çok konuşulan diziye, Azem'in oğlu Cihan ile yaptığı duygu dolu konuşma damga vurdu. Duygusal sahneleri ile dikkat çeken bölüm üç kategoride de reytinglerde zirvenin sahibi oldu.

İnci Taneleri yayınlanan son bölümü ile yine gündem oldu. Azem’in rüyasında kızı Nehir’i görmesi ile başlayan bölümde Nehir babasına kardeşi Özgür'ü (Cihan) sordu. Azem, oğlunun onunla konuşmak istemediğini söyleyince Nehir, babasına şansını tekrar denemesini, kardeşinin söylediklerine aldırmamasını istedi.

Azem gördüğü rüyadan sonra oğlu Cihan’ın tüm reddedişlerine rağmen bir kez daha oğlunu ziyaret etti. Başlarda babası ile konuşmak istemeyen Cihan, gerçekleri duymak pahasına babasının bu ısrarına boyun eğdi. Azem Cihan’a birlikte annesinin mezarına ziyarete gitmek istediğini, sonrasında da ablası Nehir'i bulmak için çabalayacaklarını söyledi. Cihan, babasına annesini kimin öldürdüğünü sorunca Azem 'Ablanı bulacağız, sen, ben, o üçümüz oturacağız. O gün ben size her şeyi anlatacağım ama o günden önce sorma bana, anlatamam." cevabını verdi. Gözyaşları içinde babasını dinleyen Cihan babasının "Çok uzun zaman sonra sana sarılmama izin verir misin?" sorusu karşısında ona izin verdi. Baba oğul yıllar sonra sarılarak hasret giderdi. Sosyal medyada da çok konuşulan bu sahneler izleyicinin yüreğine dokundu.

DİLBER’İN ZAHİR PLANI

Zahir’den gördüğü şiddet yüzünden zor günler geçiren Dilber, Zerre ’den Zahir’i vurmak için tabanca istedi. Dilber’e karşı çıkan Zerre bu durumu Azem’e anlattı. Azem, İzzet ve Zerre’nin beraber yemek yediği sahnede ise önemli bir ayrıntı dikkat çekti. İzzet’in “Geçen haberlerde gördüm. Bizim ülkemizde bir günde yedi kadın öldürülmüş. Hepsi de Dilber ablayla aynı durumda. Bu bir çeşit seri katil vakası değil mi hocam? Failin çeşitli olduğu bir seri katil…” demesi kadın cinayetlerini bir kez daha gündeme getirdi.

ZAHİR İÇİN ÇEMBER DARALIYOR

Şahin, abisi Zahir’i arayarak polislerin eve geldiğini ve onu aradıklarını söyledi. Çocuğun Dilber’de olduğunu öğrenen Zahir, küplere bindi ve çocuğu bahane ederek Dilber’e rest çekti. Zahir’in bu tepkisi karşısında geri adım atmayan Dilber’e arkadaşlarından da destek geldi. Uzun zamandan sonra oğlu ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşayan Dilber ise Zahir’den gelen mektup ile şok oldu. Mektupta yazan “Telefonlarıma açmazsan biz de mektuplaşırız. Çocuğu geri ver, yoksa geçen seferkinden daha beter şeyler yaparım sana.” cümleleri karşısında yıkıldı.

BİR GÖNLÜNE BEN SIĞMADIM

İnci Taneleri final sahnesiyle izleyenleri bir kez daha ekrana kilitledi. Dilber, otel odasında “Bir Gönlüne Ben Sığmadım” şarkısını Yıldız ile mırıldanarak söyledi. Sesleri duyan Azem Dilber’in odasına giderek Dilber ve Yıldız’a eşlik etti. İlerleyen saatlerde İzzet, Dilber’in odasına geldi ve ona bir silah verdi. Dilber’in silah ile Zahir’i vurup vurmayacağı ise dizinin bir sonraki bölümünde cevap bulacak.

TÜM KATEGORİLERDE 1’İNCİ

İnci Taneleri’nin sekizinci bölümü yine izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Duygusal sahneleri ile dikkat çeken bölüm üç kategoride de yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak reytinglerin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları ve dram sahneleri ile ekrana gelen bölüm reytinglerin yanı sıra; sosyal medyada da TT listelerinde yer aldı.

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.