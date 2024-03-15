Tugay: Hiç endişeniz olmasın"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Buca Fırat Mahallesi Ova Pazar Yeri'nde, ilçe sakinleriyle iftar sofrasında buluştu. Tugay, CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman ile CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da katıldığı iftarda, yaklaşık 2 bin kişi yer aldı. Programda birlik ve beraberliğin önemine değinen Tugay, "Şehrimizin ve ülkemizin çok güzel günler görmesini istiyoruz. Bunun için çalışan insanlarız. Bugün burada sizinle iftar sofrasını paylaşmak istedik. Ne mutlu bize ki kardeşlerimizle, büyüklerimizle, çocuklarımızla hep beraber bu sofrada oturduk. İzmir'de güzel ve önemli işler başarmak istiyoruz. Bu hikâyede bizler görev almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ULAŞIMDA İNDİRİM, ANNE KART

Gençlerin okuyarak meslek sahibi olmaya çalıştıklarını ancak bunu yaparken büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Tugay, "Onların yaşadığı sorunlara çözüm üretmek istiyoruz. Öğrenim hayatlarına vereceğimiz bursla katkı sunacağız. Ulaşım konusunda otobüs ücretlerini indireceğiz. Okulu bitince de bu şehirde iş bulsunlar, karınlarını doyursunlar, kendilerine gelecek kursunlar diye bu göreve talibim. Çocuklarına yemek bulmaya çalışan, okul ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan eli öpülesi anneler artık yalnız kalmayacak. 4 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar, İzmir'de toplu ulaşımdan anne kart uygulaması ile ücretsiz faydalanacak" açıklamalarında bulundu.

'SPOR TESİSLERİ, KREŞLER, KURSLAR'

Türkiye'nin, İzmir'in en güzel hizmetleri hak ettiğini belirten Tugay, herkesin umut olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Çok sevdiğim ve değer verdiğim, tarihiyle övündüğüm, bugünkü değerleriyle ayrıca gurur duyduğum ve geleceğinden de umutlu olduğum bu güzel ülkemin çok güzel şeyler hak ettiğine inanıyorum. Sizin de inanmanızı umut ediyorum. Yüzünüzdeki bulutlar gitsin. Zihninizde umutsuzluk kalmasın. Çalışırız, çabalarız, mücadele ederiz, haksızlıklara karşı bu mücadeleyi kazanırız ve bu ülkeyi hep beraber düze çıkarırız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Burada çocuklarımız için spor tesisleri, annelerin evlatlarını bırakabilmesi için kreşler, kadınlarımız için kurslar açmak istiyoruz. Her şeyin en iyisine layıksınız. En iyisini burada yapmak boynumuzun borcu olsun. Güzel günleri birlikte yaşayalım. Seçimde bize oy versin vermesin, tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah bu güzel ülkenin güzel vatandaşlarının hepsinden razı olsun."

Konuşmaların ardından dualar okundu. Programda çocuklar için de eğlenceli kukla gösterilerine yer verildi.