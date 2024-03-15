700 kilo eşek eti bulundu

Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin sucuk yapılmak üzere TIR’la İstanbul’a götürüldüğü ihbarını alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. TIR, Sakarya’nın Hendek ilçesinde durduruldu. Yapılan aramalarda, poşet içinde 700 kilogram kaçak et bulundu. Etlerin at ve eşek eti olduğu tespit edildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerini İstanbul’da sucuk yaptırdıktan sonra Düzce’de piyasaya sürmeyi planladıkları bildirildi. Şüphelilerden C.D.'nin (20) daha önce evcil hayvanı kasten öldürme suçundan kaydı olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.