- Asayiş

700 kilo eşek eti bulundu

Sakarya’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

700 kilo eşek eti bulundu
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Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin sucuk yapılmak üzere TIR’la İstanbul’a götürüldüğü ihbarını alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. TIR, Sakarya’nın Hendek ilçesinde durduruldu. Yapılan aramalarda, poşet içinde 700 kilogram kaçak et bulundu. Etlerin at ve eşek eti olduğu tespit edildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerini İstanbul’da sucuk yaptırdıktan sonra Düzce’de piyasaya sürmeyi planladıkları bildirildi. Şüphelilerden C.D.'nin (20) daha önce evcil hayvanı kasten öldürme suçundan kaydı olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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15 Mar 2024 - 12:10 DHA Sakarya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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