'Leylek' kar altında kaldı

Türkiye'nin kış aylarında zaman zaman en soğuk bölgelerinden biri olan Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağdı. Yağışla, ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl ilçedeki yuvasına erken gelen leylek de kar altında kaldı. Leylek, elektrik direğindeki yuvasında yağışın durmasını hareketsiz bekledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.