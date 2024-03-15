- Yaşam

'Leylek' kar altında kaldı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle baharın müjdecisi olan leylek yuvasında kaldı.

'Leylek' kar altında kaldı mask
'Leylek' kar altında kaldı
'Leylek' kar altında kaldı
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Türkiye'nin kış aylarında zaman zaman en soğuk bölgelerinden biri olan Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağdı. Yağışla, ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl ilçedeki yuvasına erken gelen leylek de kar altında kaldı. Leylek, elektrik direğindeki yuvasında yağışın durmasını hareketsiz bekledi.

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15 Mar 2024 - 11:12 DHA Sivas- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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