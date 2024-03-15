Yol için kavga ettiler

İstanbul, Gaziosmanpaşa’da trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek elindeki silahla havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki sürücüyü de polis merkezine götürdü.
Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Küçükköy’de yaşandı. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inen hafif ticari araç sürücüsü yanında bulunan silahla havaya rastgele ateş etmeye başladı. Çevredekiler silahlı sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri silahlı sürücü ile tartıştığı sürücüyü polis merkezine götürdü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.