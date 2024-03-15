- Asayiş

Yol için kavga ettiler

İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek elindeki silahla havaya ateş etmeye başladı.

Yol için kavga ettiler
Yol için kavga ettiler
Video için play'e tıklayın

İstanbul, Gaziosmanpaşa’da trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek elindeki silahla havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki sürücüyü de polis merkezine götürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Küçükköy’de yaşandı. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inen hafif ticari araç sürücüsü yanında bulunan silahla havaya rastgele ateş etmeye başladı. Çevredekiler silahlı sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri silahlı sürücü ile tartıştığı sürücüyü polis merkezine götürdü.

# istanbul, gaziosmanpaşa, Yol kavgası, sürücü, ile, edildi, Polis, silahlı

15 Mar 2024 - 11:03 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL