15 Mar 2024 - 10:52- Asayiş G:

Göçmenleri taşıyan bot battı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı

Göçmenleri taşıyan bot battı mask
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, "Eceabat ilçesi açıklarında bir kaçak göçmen botu battı. Tüm ekiplerimiz bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı" dedi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) de sosyal medyadaki X hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale ekibimiz, Eceabat açıklarında batan gemide kaybolan mültecileri arama çalışmalarına destek vermek için operasyona çıkmıştır" ifadesine yer verdi.

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15 Mar 2024 - 10:52 DHA Çanakkale- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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