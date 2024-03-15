Otomobilde uyuşturucu bulundu

Adana’da otomobilinde uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ve çelik yelek ele geçirilen Hakan B. (37), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobilde, uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Otomobili takibe alan ekipler, ara sokakta durdurdu. Sürücü Hakan B.’nin indirildiği otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bagajda, poşetlerde 102,49 gram bonzai, 0,75 bonzai hammaddesi, 0,73 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ile 10 dolu fişek ve çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.