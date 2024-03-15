- Asayiş

Kıraathanede alıkoydular

Adana’da Volkan Turhan (38), Metincan Çoban (24) ile Yusuf Y. (26), kıraathaneye çağırıp, alıkoydukları Recep Can Ç. (27) ve Doğan P.’yi (29) tabancayla tehdit edip, cep telefonlarını alarak kendi banka hesaplarına 200 bin TL havale yaptı. Mağdurları “Polise giderseniz, sizi buluruz” diye tehdit edip bırakan şüpheliler, operasyonla yakalandı.

Kıraathanede alıkoydular mask
Kıraathanede alıkoydular
Kıraathanede alıkoydular
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Olay, 12 Mart saat 21.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Şüpheliler Volkan Turhan, Metincan Çoban ile Yusuf Y., mahalleden tanıdıkları Recep Can Ç. ve Doğan P.’yi kıraathaneye çağırdı. Burada bir süre oturan şüpheliler, Recep Can Ç. ve Doğan P.’yi tabancayla tehdit edip, cep telefonlarını aldı. Şüpheliler, saatlerce alıkoydukları Recep Can Ç. ile Doğan P.’nin cep telefonlarından giriş yaptıkları banka hesaplarından, Yusuf Y.’nin hesabına 200 bin lira havale yaptı. Şüpheliler, “Polise giderseniz, sizi buluruz” diye tehdit edip bu kişileri bıraktı.

BANKA HESABI BLOKE EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden mağdurların ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, banka ile iletişime geçerek paranın aktarıldığı hesabı bloke ettirdi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, evlerine yapılan baskında gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada, şüphelilerin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, şüphelileri Mehmet Ali T.’nin azmettirdiğini tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan Turhan ile Metincan Çoban çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Yusuf Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, Mehmet Ali T.’nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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15 Mar 2024 - 10:06 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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