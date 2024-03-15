Sivasspor, konuk olacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.
Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle golcü oyuncu Rey Manaj, Yukatel Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak, Bartuğ Elmaz ve Emre Gökay'ın durumuna ise kulüp doktoru karar verecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.