En çok e-ihracat yapan şehirler belli oldu

E-ticaret platformu Trendyol aracılığıyla dünya pazarlarıyla buluşan Türk üreticiler, şubat ayında en çok Azerbaycan ve Suudi Arabistan’a satış yaptı. Şubatta en çok e-ihracat yapan şehirler ise İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Denizli, Aydın, Mersin ve Antalya oldu.

Almanya ile başladığı yurt dışı açılımlarını Azerbaycan, Körfez ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) pazarıyla sürdüren Trendyol, Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturuyor. Trendyol satıcıları şubat ayında en çok Azerbaycan ve Suudi Arabistan’a satış yaptı. Yurt dışı pazarlarda en çok ilgi gören Türk ürünleri ise tişört, gömlek, elbise, sneaker ve pijama takımı oldu.

EN ÇOK E-İHRACAT YAPAN ŞEHİR İSTANBUL

Şubatta en çok e-ihracat yapan şehirler sıralamasında İstanbul başı çekerken, onu sırasıyla Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Denizli, Aydın, Mersin ve Antalya takip etti. Trendyol, 2023 yılının mayıs ayından bugüne mikro ihracat çözümleri sayesinde 85 bin satıcısını ihracatçı yaptı ve 149 bin ürünün yurt dışına ulaştırılmasına aracı oldu.