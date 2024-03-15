Çözüm platformu Şikayet var, internet servis sağlayıcılarıyla ilgili çözüm bekleyen konuları mercek altına aldı. Verilere göre bir önceki yıl ile kıyaslandığında şikayetler yüzde 615 arttı. Ocak, şikayetlerin zirve yaptığı ay olurken internet hızı, cayma bedelinin yüksekliği, bağlantı kopuşları ve taahhüt bitiminde yüzde 300'ü geçen zamlar kullanıcıların en çok şikayet ettiği konular olarak öne çıktı.

Şikayetvar, internet servis sağlayıcılarıyla ilgili verilerini açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sektörle ilgili şikayet artış oranı yüzde 615 olarak gerçekleşti. Kullanıcılar, en çok internetin yavaşlığından şikayet ederken yeni zamlarla birlikte sunulan hizmetin çok pahalı olduğunu platform üzerinden dile getirdi. Ayrıca halihazırda taahhüt hızının altında internet hizmeti alan kullanıcılar, sözleşmelerinden vazgeçtiği durumlarda yüksek cayma bedelini ödemekle karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. İnternetin sürekli kopması, aboneliklerin geç bağlanması, müşteri hizmetlerinin ilgisizliği şikayet edilen diğer konular arasında yer aldı.

Konuyla ilgili platforma ulaşan bazı şikayetler ise şöyle sıralandı:

CAYMA BEDELİ İÇİN BİN 900 TL İSTİYORLAR

“İnternet servis sağlayıcım, 2 aylık kullanım sonucunda çekim gücünden memnun kalmadığım için iptal ettirmek istediğimde, bin 900 TL cayma bedelinin yansıtacağını söyledi. İnsanlar adeta mecbur bırakılıyor. İnternet hizmeti alırken iyi araştırma yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım bu durumu yeni hizmet alacak kişiler göz önünde bulundururlar."

2024'TE İNTERNET HİZMETİ ALAMIYORUZ

“2 yıldır internet altyapısını kuramadılar. En son fiber kutusu geldi, 2 haftadır da onu bekliyoruz. Sinyal gelecek diyorlar. Çok yavaş, umursamaz çalışıyorlar. 2024 yılında internet hizmeti alamıyoruz 19 daire olarak. İvedilikle çözülmesini istiyoruz."

VİDEOLARI 144P'DE BİLE İZLEYEMİYORUZ

“Yaklaşık bir ay önce ev internetimizi değiştirdik. Önceki internetimizin hızı 16 Mbps'miş ve çok yavaş bir internetmiş. 36 Mbps hızında bir taahhüde anlaştık. Hızlanması gereken internet, takıldığı günden beri muazzam bir yavaşlıkta. O kadar ki, Instagram ya da YouTube gibi sitelere girmek mümkün olmuyor. Videoları 144p'de bile izleyemiyoruz. Bin pişman olduk."

İNTERNET KAPLUMBAĞA HIZINDA

“Ne sosyal medyaya girebiliyoruz ne de başka bir işlem yapabiliyoruz. Sabahları zaten evde olmuyoruz, akşamları ise ne yapıyorlarsa internet ağır ve yavaş çalışıyor. Akşam iki saat keyif yapmak istiyoruz, ama internet kaplumbağa hızında. Abartısız her gün bu sorunla karşılaşıyoruz."

HEM YAVAŞ HEM DE SÜREKLİ KOPAN İNTERNET

“ İstanbul'un merkezi bir konumda bulunan adresimde sadece bir firma tarafından 50 Mbps VDSL internet hızı sağlanıyor ve gün içinde defalarca bağlantı kopmaları yaşıyorum. Müşteri hizmetlerini ne kadar çok arasam da bir sonuç alamıyorum. Hem internet yavaş hem de hız düşük olmasına rağmen İstanbul'un en merkezi yerlerinden birinde bu kaliteli firmanın internet hizmetinden faydalanmak istiyorum."

DÜNYANIN EN PAHALI İNTERNETİNİ KULLANIP EN KÖTÜ ALTYAPISINA SAHİP ÜLKEYİZ

“İnternet kesintisi her gün aynı saatte mi olur? Ayıp, öğrencimiz var ve bu sürekli tekrarlanıyor. Dünyanın en pahalı internetini kullanıp en kötü altyapıya sahip ülkeyiz. Bu ne kadar daha devam edecek? Kafanıza göre zam yapmayı biliyorsunuz. Bu durumu derhal düzeltin."

3 KATINDAN FAZLA ZAM YAPILDI

“150 TL olan ev internetimin taahhüdü 2 gün sonra bitiyor. Fakat yeni fiyatı üstelik taahhütlü olmasına rağmen 3 katından fazla… Bu nasıl bir zam? Devletin hangi kurumunda böyle bir zaman var? Bu vurdumduymazlık, yukarıdan bakma, tok esnaf modeli nereden geliyor? Neden her ay kira öder gibi internet faturasını ödeyeyim? Yıl 2024, dünyada interneti daha pahalı başka bir ülke var mı?"

160 TL OLAN FATURAM 480 TL'YE ÇIKTI

“İki yıldır taahhütlü internet kullanıyorum. Şu anki faturam 160 lira ve aynı tarifeyi şu anda bana 480 lira olarak teklif ediyorlar. Diğer operatörler daha uygun fiyatlandırmalar sunarken, eski müşteri olmama rağmen yüksek fiyat artışıyla yeni bir taahhüt teklifi alıyorum. Yani ülkemizdeki bu olağanüstü zamları sadece maaşlarımızda göremiyoruz. Bu çok yüksek artışların haksızlık olduğunu düşünüyorum."