15 Mar 2024 - 09:32- Yaşam G:

Havalar soğuyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yurt genelinde sıcaklıkların 1-3 derece azalması bekleniyor.

Havalar soğuyor mu? mask

 Sıcak Şubat ayını geride bıraktıktan sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sıcaklıkların 1 ile 3 derece arasında düşeceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde; 

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15 Mar 2024 - 09:32 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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