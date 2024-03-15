Havalar soğuyor mu?

Sıcak Şubat ayını geride bıraktıktan sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sıcaklıkların 1 ile 3 derece arasında düşeceği ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde;
?️15 Mart 2024 Cuma
?Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!
?️Toz Taşınımı Bekleniyor!
?️Hava Sıcaklığı: Yarın yurt genelinde 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/E5iwpY4Kn6
— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 15, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.