D'S damat'tan İtalya'da iki yeni mağaza

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orka Holding, mart ayında D'S damat markasıyla İtalya'da iki yeni mağazanın açılışını gerçekleştirdi. Yeni D'S damat mağazaları, Roman'ın en modern alışveriş merkezlerinden olan Gran Roma'da ve Milano'nun en çok ilgi gören alışveriş merkezleri arasındaki Vicolungo'da açıldı.

Milano'da gerçekleşen mağaza açılışına Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu da katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Made in Italy" ürünleri tercih eden bir pazarda "Made in Türkiye" ürünleriyle büyümenin önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

İtalya'nın dünya moda endüstrisinde üretim ve tasarım kalitesinde standartları belirleyen bir ülke olduğunu vurgulayan Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

"İtalya, dünya moda endüstrisinde karar belirleyici bir ülke. Burada başta Avrupa, ABD ve Japonya olmak üzere pek çok ülke ve bölgeden çok sayıda marka rekabet halinde. Böylesine bir ülkede üretim kalitesinden satış sonrası hizmete kadar her alanda tüketici güvenini kazanmış durumdayız. Yüksek teknolojiye dayalı, en iyi kalite ve en uygun fiyatı sunduğumuz, lüksü ulaşılabilir kıldığımız ürünlerimizle pazarda fark yaratmayı başardık"

Orakçıoğlu, her yıl büyümeye odaklandıklarını ve İtalya'nın online satış dahil tüm Avrupa kıtası için lojistik üsleri olacağını aktardı.