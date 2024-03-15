İl başkanın da içinde bulunduğu cip kazaya karıştı

Kaza, saat 02.15 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Güner'in kontrolündeki 34 NMT 13 plakalı otomobil, U dönüşünün yasak olduğu tabelalar ile belirtilen yolda, U dönüşü yaptığı sırada, Samet Eren'in kullandığı ve içinde Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın bulunduğu 34 EA 9696 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, trafik ışığı direğine vurup takla attı. Meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından sürücülere uyguladığı alkol testinde, otomobil sürücüsü Deniz Güner'in 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Güner, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.