Cam yüklü kamyon elektrik tellerine takıldı

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi, 3003 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 K 5049 plakalı cam yüklü kamyon, seyir halindeyken camların elektrik tellerine takılması sonucu 5 elektrik direği zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine gelen AYEDAŞ ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından direkler tamir edilerek sokağa elektrik verildi. Sokak sakinlerinden Hamit Başaran, "Ben işten geldikten sonra, balkona çıkmadan önce bir tane şimşek çaktı. Cam kamyonu gelmiş kabloya takılmış. Kabloya takıldıktan sonra sürükledi, sürükledikten sonra 6-7 tane direk hepsi yere yıkıldı. Ya inanılacak şey değildi şimşek çaktı, elektrikler patladı. Kamyonun üzerinde kablolar vardı. Polisi itfaiyeyi aradık. Emniyet şeridine aldılar. Elektrik direklerini değiştirdiler. İnşallah bu akşam gelecek elektrik. 4-5 saatten beri elektrik yok" diyerek yaşananları anlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.