POCO C65 raflarda

Genç teknoloji meraklıları arasında popüler bir teknoloji markası olan POCO yepyeni cihazını bugün itibarıyla satışa sundu. Bir dizi gelişmiş özellikle olağanüstü bir eğlence deneyimi sunmak için tasarlanan POCO C65, etkileyici yeni giriş seviyesi akıllı telefon olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. 90Hz yenileme hızına1 sahip 6,74 inçlik etkileyici ekranı sayesinde videoların ve filmlerin yüksek kalitelerde izlenmesini sağlarken heyecan verici ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimini de beraberinde getiriyor. Corning® Gorilla® Glass ekran sayesinde daha güçlü koruma sağlıyor. TÜV Düşük Mavi Işık sertifikası (yazılım çözümü) ve titreşimsiz sertifikasyonla DC karartma özelliğine sahip canlı renkli LCD ekranıyla POCO C65'i kullanırken uzun süre video izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Güçlü işlemci performansıyla eşleşen büyük depolama alanı

MediaTek Helio G85 yonga setinden sekiz çekirdekli yüksek performanslı bir işlemci ve bellek genişletme teknolojisi2 ile cihaz, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar genişletilebilir depolama alanına sahip. Böylelikle cihaz, kullanıcıların ihtiyacı olan her durumda hızlı, verimli performans ve yeterli depolama alanı sunuyor. Ayrıca, 5000mAh pil3 ile güçlendiriliyor. Uzun saatler keyifli eğlence deneyimi sunan POCO C65, 10W kutu içi şarj cihazı ile 18W hızlı şarjı destekliyor4. Kullanımı kolay yeni MIUI 14 sayesinde daha fazla rahatlık sunan yan parmak izi sensörünü de içeriyor5.

POCO C65, etkileyici fotoğraflar ve videolar için 50MP AI üçlü kamerayla geliyor

POCO C65, tüm sosyal medya paylaşımlarını iyileştiren etkileyici fotoğraflar ve videolar oluşturmak için ideal olan 50MP AI üçlü kamera kurulumunu beraberinde getiriyor. Eğlenceli kamera özellikleri ve güçlü lensleri ile 10 film filtresi ve bir film karesi içeren ultra net 50MP ana kamerayla birlikte geliyor. Doğal ışık efektleri için 8MP ön kameranın yumuşak ışık halkası sayesinde kullanıcılar, selfie ve portre fotoğrafçılıklarını da geliştirebiliyor. Cihaz, loş ve karanlık koşullarda bile yüksek kalitede fotoğrafçılık özellikleri sunuyor. Optimize edilmiş kullanıcı arayüzü mükemmel fotoğraf kompozisyonu için sorunsuz bir şekilde yakınlaştırma ve uzaklaştırmayı sağlayan yeni bir yakınlaştırma halkasını içeriyor. Film Kamerası özelliği, kullanıcıların vintage film havasında fotoğraflar çekmesine olanak tanırken filtre ve POCO C65 filigranı ekleme seçeneği sunuyor.

Sorumluluk Reddi

1. Desteklenen uygulamalar için yenileme hızı 90Hz'e kadar ayarlanabilir.

2. 8GB genişletilmiş RAM, 8GB RAM sürümüne dayanmaktadır. Bellek genişletme yalnızca cihazınızda yeterli depolama alanı olduğunda kullanılabilir. RAM depolama kapasitesinin genişletilmesi farklı modellere göre değişir.

3. 5000mAh, POCO C65'in pil kapasitesinin tipik değerini ifade eder.

4. 10W güç adaptörü kutuya dahildir. 18W şarjı destekleyen güç adaptörleri ayrı olarak satılır, PD şarjı destekleyen 18W veya üzeri güç adaptörlerinin kullanılması önerilir.

5. MIUI özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir.