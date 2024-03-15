Bakan Göktaş, New York'ta Maıga ile görüştü

New York'ta bulunan Bakan Göktaş, Mali Kadın, Çocuk ve Aileyi Destekleme Bakanı Coulibaly Mariam Maıga ile görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sn. Mahinur Özdemir Göktaş, New York’ta Mali Kadın, Çocuk ve Aileyi Destekleme Bakanı Sn. Coulibaly Mariam Maıga ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin aile, çocuk ve kadınlara yönelik politikaları ile iş birliği imkanları ele alındı. Ülkemizin sosyal hizmetler alanındaki tecrübeleri paylaşıldı" ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.