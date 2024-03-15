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Bakan Göktaş, New York'ta Maıga ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta Mali Kadın, Çocuk ve Aileyi Destekleme Bakanı Coulibaly Mariam Maıga ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülkenin aile, çocuk ve kadınlara yönelik politikaları konuşuldu.

Bakan Göktaş, New York'ta Maıga ile görüştü mask
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New York'ta bulunan Bakan Göktaş, Mali Kadın, Çocuk ve Aileyi Destekleme Bakanı Coulibaly Mariam Maıga ile görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sn. Mahinur Özdemir Göktaş, New York’ta Mali Kadın, Çocuk ve Aileyi Destekleme Bakanı Sn. Coulibaly Mariam Maıga ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin aile, çocuk ve kadınlara yönelik politikaları ile iş birliği imkanları ele alındı. Ülkemizin sosyal hizmetler alanındaki tecrübeleri paylaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

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15 Mar 2024 - 04:24 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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