'Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz'

Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Başkan Adayı Dinçer, Mersin sokaklarını arşınlamaya devam ediyor. Esnaf, kurum ve kuruluş ziyaretlerine büyük önem gösteren Dinçer, her gününü dolu dolu geçiriyor.

Seçim çalışmalarına ilişkin verdiği kısa bilgilendirmede DEVA Partisi'ne geri dönüşlerin kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade ederek:" Yerel seçimler bizler için genel seçimler kadar önemli. Bizler de bu bilinçle çalışmalarımıza yağmur, çamur, güneş, gece gündüz demeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz gün de bir takım ziyaretlerde bulunduk. Vekilimiz Mehmet Emin Ekmen, Yenişehir Belediye Başkan Adayı Faik Tok ve Mezitli Belediye Başkan Adayı Dr. Nihat Özen ile birlikte Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Cemevi’nin açılışına katıldık. Daha sonra Tarsus Belediye Başkan Adayı Ramazan Yıldırım ve teşkilat mensuplarımızla birlikte Tarsus Hal Kompleksi’nde esnaf ziyareti yaparak yerel seçimlerde bizi desteklemelerini talep ettik.

Özel Tarsus Hastanesi yönetimini de ziyaret ederek başarılar diledik. Hemen akabinde Mut ilçe Başkanı Turgay Özdemir, Mut Belediye Başkan Adayı Fatma Çelik Kovan ile birlikte Mut’lu hemşehrimizle selamlaştık ve seçimlerde bizleri desteklemelerini talep ettik.

Aydıncık Belediye Başkan Adayı Av. Yaren Yavuz Tel ile birlikte Aydıncık Meyve ve Sebze Hali’ni ziyaret ederek esnaf ve işçi kardeşlerimizle selamlaştık. Son olarak Aydıncık ilçemizde seçim otobüsüyle tur atarak hemşehrilerimizi selamladık. Çok verimli bir gün geçirdik. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan, desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Az kaldı DEVA gelecek, dertler bitecek"dedi.