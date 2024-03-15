"Kentimizin mirasına sahip çıkacağız"

Diyarbakır'ın, CHP Bağlar İlçe Başkanı Erdil Baydemir, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

KENTİMİZİN MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ

CHP Bağlar İlçe Başkanı Erdil Baydemir, her yurttaşın belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlayacaklarını belirterek, “Kentimizin tarihine, kültürüne, dokusuna, ruhuna ve atalarımızın mirasına sahip çıkacağız” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bağlar İlçe Başkanı Erdil Baydemir, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Bağlar Belediye Başkan Adayı ile Bağlar İlçesi’nde esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Esnafın ve vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Cumhuriyet Halk Partililer, Bağlar’a değer katacak projeleri anlattı. Kaynakları doğru ve verimli kullanacaklarını ifade eden Başkan Baydemir, doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinciyle tasarrufa önem vereceklerini söyledi.

VAR OLANI KORUYACAĞIZ

Kentin çok kültürlü yapısına sahip çıkacaklarını ifade eden Başkan Baydemir, şöyle devam etti: “Cumhuriyet Halk Partisi ehliyetli kadrolarıyla şehirlerimizi dirençli ve konforlu kılmaya, halkçı belediyeciliği büyütmeye, geliştirmeye, genişletmeye hazır. Kentimizin tarihine, kültürüne, dokusuna, ruhuna ve atalarımızın mirasına sahip çıkacağız. Var olanı koruyacak, tahrip olanı ihya edecek, kaybolanı bulup ortaya çıkaracağız. Her yurttaşımızın belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlayacağız.”