LÖSEV, Ramazan kampanyasına başladı

25 yıldır Türkiye’nin en güvenilen Vakfı olan LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Ramazan Ayının ilk gününden itibaren içerisinde bir ailenin ihtiyaç duyabileceği kuru gıda, et ve et ürünleri, hijyen ürünlerinden oluşan yardım kolilerini, lösemi ve kanser tedavisi gören tüm hastalara iletiyor.



LÖSEV’in ‘Koli Koli Mutluluk’ buluşmalarında, “Önce Çocuklar İyileşsin” diyerek hazırlanan, sağlıklı ve kaliteli ürünlerden oluşan gıda kolileri, Türkiye’nin dört bir yanındaki 6 milyonu aşkın gönüllüsü, iyileşmiş gençleri ve LÖSEV Aileleri ile birlikte hazırlanıyor ve Türkiye geneli 80 bini aşkın lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ile yetişkin kanser hastalarının

evlerine teslim ediliyor.



Bağışçılarının her bir kuruşunun doğru ellere ulaştırılması için titizlikle çalışan LÖSEV’e “Koli Koli Mutluluk” çalışmalarında sizler de destek olabilir, sağlıklı, kaliteli, doğal ve her bütçeye uygun LÖSEV Ramazan gıda paketlerinden sipariş vererek, Ramazan Ayı’nda ihtiyacı olan lösemili çocuklar ile kanser hastalarına ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz.



Lösemili Çocuklara “Koli Koli Mutluluk”



 Acil Yardım Paketi

 Orta Aile Paketi

 Büyük Aile Paketi

 Mutlu Aile Paketi

 Sevgi Dolu Geniş Aile Paketi



Ramazan Ayı’nda LÖSEV’e sağlayacağınız katkılar kapsamında;



 Türkiye’deki tüm banka şubelerinden “BAĞIŞ EKRANLARI” aracılığı ile masraf

ödemeden veya internet bankacılığı üzerinden



 Tüm PTT Şubelerinden,



 www.losev.org.tr web sitemizden RAMAZAN BAĞIŞI, FİTRE VE ZEKAT” sekmelerine

tıklayarak,



(Yardımlarınız için detaylı bilgiye https://www.losev.org.tr/bagis/Ramazan.html

linkinden ulaşabilirsiniz.)



 Tüm operatörlerin faturalı hatlarından 3406 kısa SMS hattına LÖSEV, BAĞIŞ,

MÜCADELE, CAN, TUĞLA kelimelerinden birini ya da 1998 kısa SMS hattına FİTRE

yazarak SMS’le bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.



 LÖSEV Ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek bağış yapabilir veya bilgi almak için

0312 447 06 60 numaralı telefondan LÖSEV Vakıf Merkezine ulaşabilirsiniz