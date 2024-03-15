Çifte birincilikle Türkiye'nin gururu oldu

İlyun Bürkev, Philadelphia International Music Festivali Virtual Concerto yarışmasında kendi yaş kategorisinde birinci olmanın yanı sıra tüm kategorilerde birincilik elde ederek Overall Runup ödülünü kazandı. Bu büyük başarı, genç piyanistin müzik dünyasındaki üstün yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye’nin genç piyanisti İlyun Bürkev, ülkemizi ulusalararası alanda temsil ederek gururlandırmaya devam ediyor

İlyun Bürkev, Philadelphia İnternational Music Festivali Virtual Concerto yarışmasında kendi yaş kategorisinde ve aynı zamanda tüm kategorilerde de birincilik elde ederek Overall Runup ödülüyle büyük bir başarı elde etti. Genç piyanist, Temmuz ayında düzenlenecek olan Philadelphia Müzik Festivali'ne davet edilerek, solo konserler verecek.

İlyun Bürkev aynı zamanda yarışmada derece alan adaylar ile PIMF WINNERS CIRCLE CONCERT konser gecesinde sahne alacak. Bürkev ayrıca Philadelphia Orkestrası'nın önemli sanatçıları ile de gerçekleştirecek olan konserlerde aynı sahneyi paylaşacak.

Bürkev, Türkiye'yi Dünya Sahnelerinde Temsil Ediyor!

İlyun Bürkev, halen dünya çapında en iyi müzik ve drama okullarından biri kabul edilen Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde Pre-College sınavlarında birincilikle kabul edilerek ilk Pre-Collecege öğrencisi olarak Profesör Pavel Gililov ile çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay ile de çalışmalarını sürdüren İlyun Bürkev, Cumhuriyetimizin 100. Yılında gerçekleştirdiği Almanya turnesiyle büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam ediyor.