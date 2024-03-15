'Kura müdahale olacak' iddialarına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medya ve bazı basın yayın organları tarafından gündeme getirilen 'Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak' iddialarının gerçek olmadığını bildirdi. DMM açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak.” iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Bahse konu toplantıda Bakan Şimşek’in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV’de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.