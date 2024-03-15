Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ı Pierre-Mauroy Stadyumu’nda konuk etti. Yusuf Yazıcı’nın ilk 11’de başladığı müsabakada Fransız ekibi rövanşta 1-1 berabere kalsa da turu geçen taraf oldu. 27 yaşındaki futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Lille’in golünü 43’üncü dakikada Tiago Santos kaydederken; konuk ekibin tek sayısı ise 45+1’inci dakikada Mika Biereth’ten geldi.

OLYMPIAKOS’TAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 4-1 kaybettiği ilk maçın ardından deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’e konuk oldu. Yunan ekibi, müsabakanın 90 dakikasını 4-1 önde tamamladı ve karşılaşmayı uzatmalara götürdü. İki uzatma devresinde de etkili oyununu sürdüren konuk ekip, 2 gol daha bularak maçı 6-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihi bir geri dönüşe imza atan Olympiakos’a çeyrek finali getiren golleri 10’uncu dakikada Daniel Podence, 36’ncı dakikada Konstantinos Fortounis, 45+3 ve 65’inci dakikalarda eski Hataysporlu Ayoub El Kaabi, 93’üncü dakikada Stevan Jovetic ile 103’üncü dakikada Youssef El-Arabi kaydetti. Maccabi’nin maçtaki tek golü ise 57’nci dakikada penaltıdan Eran Zahavi’den geldi.

AHMETCAN KAPLAN SAKATLANDI, AJAX TURA TUTUNAMADI

Konferans Ligi’nde 0-0’lık ilk maçın ardından Ahmetcan Kaplan’ın formasını giydiği Hollanda temsilcisi Ajax, deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa’ya konuk oldu. Rövanş müsabakasında etkili bir oyun ortaya koyamayan Ajax, sahadan 4-0’lık bir mağlubiyetle ayrılarak organizasyona son 16 turunda veda etti. Hollanda ekibinde maça ilk 11’de başlayan Ahmetcan Kaplan, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi. 21 yaşındaki savuma oyuncusu, 39’uncu dakikada yerini Chuba Akpom’a bıraktı. İngiliz ekibine turu getiren golleri 25’inci dakikada Ollie Watkins, 60’ıncı dakikada Leon Bailey, 75’inci dakikada Jhon Duran ve 81’inci dakikada Moussa Diaby kaydetti.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu rövanş karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

Buna göre Türkiye’yi Konferans Ligi’nde temsil eden Fenerbahçe’nin çeyrek finalde karşılaşacağı muhtemel rakipler Fiorentina, PAOK, Viktoria Plzen, Aston Villa, Club Brugge, Lille ve Olympiakos oldu.

Sarı-lacivertlilerin bu turdaki ve yarı finale yükselmesi halinde muhtemel rakipleri bugün saat 16.00’da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe – Union Saint-Gilloise: 0-1

Fiorentina – Maccabi Haifa: 1-1

PAOK – Dinamo Zagreb: 5-1

Viktoria Plzen – Servette: 0-0 (Penaltılarla 3-1)

Aston Villa – Ajax: 4-0

Club Brugge – Molde: 3-0

Lille – Sturm Graz: 1-1

Maccabi Tel Aviv – Olympiakos: 1-6