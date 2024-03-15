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"Avrupalı taşıyıcılardan yaklaşık 2 kat daha iyiyiz" 

Yabancı sivil havacılık kuruluşları tarafından Türk Hava Yolları’nın 62 uçağına emniyet (SAFA) denetimi yapıldı.

"Avrupalı taşıyıcılardan yaklaşık 2 kat daha iyiyiz"  mask

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Eksi, "THY, Kalite ve emniyet ile uçuyor. Son 1 yılda yabancı sivil havacılık kuruluşları tarafından 36 ülkede 62 uçağımıza 73 adet (Emniyet) SAFA denetlemesi yapılmıştır. Denetimlerden oluşan 0,24 emniyet puanı ile Avrupalı taşıyıcılardan yaklaşık 2 kat daha iyiyiz" dedi.

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15 Mar 2024 - 02:06 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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