Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Eksi, "THY, Kalite ve emniyet ile uçuyor. Son 1 yılda yabancı sivil havacılık kuruluşları tarafından 36 ülkede 62 uçağımıza 73 adet (Emniyet) SAFA denetlemesi yapılmıştır. Denetimlerden oluşan 0,24 emniyet puanı ile Avrupalı taşıyıcılardan yaklaşık 2 kat daha iyiyiz" dedi.