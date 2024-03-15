Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Eksi, "THY, Kalite ve emniyet ile uçuyor. Son 1 yılda yabancı sivil havacılık kuruluşları tarafından 36 ülkede 62 uçağımıza 73 adet (Emniyet) SAFA denetlemesi yapılmıştır. Denetimlerden oluşan 0,24 emniyet puanı ile Avrupalı taşıyıcılardan yaklaşık 2 kat daha iyiyiz" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.