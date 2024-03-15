Çeyrek finalistler belli oldu

ORKUN KÖKÇÜ’NÜN FORMASINI GİYDİĞİ BENFICA TEK GOLLE TURLADI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile Portekiz ekibi Benfica karşı karşıya geldi. Ibrox Stadyumu’nda oynanan karlılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetti. 2-2 biten ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasını konuk ekip Benfica tek golle kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Portekiz temsilcisine turu getiren golü 66’ncı dakikada Rafa Silva kaydetti. Öte yandan Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Benfica formasını giyen Orkun Kökçü ise mücadelenin 65’inci dakikasında David Neres’in yerine oyuna dahil oldu.

KARABAĞ UZATMALARDA YIKILDI

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile karşılaştı. BayArena’da oynanan mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Azerbaycan’da 2-2 sonuçlanan ilk maçın rövanşında Karabağ, Bayer Leverkusen’e uzatma dakikalarında yediği 2 gol ile 3-2 mağlup oldu ve kupadan elendi. İlk maçta olduğu gibi rövanşta da 2-0 öne geçen Karabağ, üstünlüğünü koruyamadı ve organizasyona veda etti. Ev sahibi ekip Bayer Leverkusen’e çeyrek final biletini getiren golleri 72’nci dakikada Jeremie Frimpong, 90+3 ile 90+7’nci dakikalarda Patrik Schick kaydetti. Konuk ekip Karabağ’ın gollerini ise 58’inci dakikada Abdellah Zoubir ve 67’nci dakikada Juninho attı. Mücadelenin 63’üncü dakikasında Karabağ forması giyen Elvin Cafarquliyev kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, tüm kulvarlarda yenilmezlik serisine devam ederek çeyrek finale yükselirken, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalan Karabağ ise kupadan elendi.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmalarının ardından çeyrek final biletini alan takımlar belirlendi. Buna göre; Benfica, Milan, Marsilya, West Ham United, Atalanta, Bayer Leverkusen, Roma ve Liverpool, çeyrek finale yükseldi. Bugün saat 15.00’de yapılacak kura çekiminin ardından çeyrek finalde eşleşmeler de belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Rangers - Benfica: 0-1

Slavia Prag - Milan: 1-3

Villarreal - Marsilya: 3-1

West Ham United - Freiburg: 5-0

Atalanta - Sporting: 2-1

Bayer Leverkusen - Karabağ: 3-2

Brighton - Roma: 1-0

Liverpool - Sparta Prag: 6-1