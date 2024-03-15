Karabük’te silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, kahvehanenin önüne gelip tabancayla içeriye ateş açtı. Müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışırken, Berat T. sırtını sıyıran kurşunla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren saldırgan olay yerinde bekleyen otomobile bindi. Vatandaşların durdurmaya çalıştığı şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri hafif yaralanan Berat T.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta kontrolleri yapılan Berat T., durumunun iyi olması sebebiyle hastaneye gitmek istemedi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Video için play'e tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.