Keltepe Kayak Merkezine kar yağdı

Karabük'te 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde, akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtü ile kaplanırken, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ekipler de olası olumsuzluklara karşı önlem aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.