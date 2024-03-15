- Çevre

Keltepe Kayak Merkezine kar yağdı

Karabük'ün kayak merkezi olan Keltepe kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Keltepe Kayak Merkezine kar yağdı
Keltepe Kayak Merkezine kar yağdı
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Karabük'te 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde, akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtü ile kaplanırken, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ekipler de olası olumsuzluklara karşı önlem aldı.

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15 Mar 2024 - 01:12 DHA Karabük- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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