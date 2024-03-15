- Asayiş

Kazara tabancayla kendini vurdu

Kayseri'de, 25 yaşındaki zihinsel engelli A.C.A. , evinde babasına ait tabanca ile oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Kazara tabancayla kendini vurdu
Kazara tabancayla kendini vurdu
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Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen A.C.A., babasına ait olduğu belirtilen silahla oynamaya başladı. Tabancanın kazara ateş almasıyla A.C.A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan zihinsel engelli genç, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.C.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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15 Mar 2024 - 01:03 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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