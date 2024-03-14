Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı finalde

SALON: Pavello Fontajau
HAKEMLER: Cecília Toth, Ivor Matejek, Josip Jurcevic
SPAR GIRONA: Magarity 12, Ygueravide 7, Canella 13, Mendy 9, Tolo 7, Etxarri 2, Parra, Pena 3, Bertsch 5, Lopez 8
BEŞİKTAŞ BOA: Lazic 12, Nogic 14, Elif Bayram 9, Evans 14, Li 12, Krivacevic 7, Topuzovic, Melek Uzunoğlu
1'İNCİ PERİYOT: 13-21
DEVRE: 23-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-50
5 FAUL: 34.35 Canella, 36.38 Lopez (Spar Girona)
İspanya’nın Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu’nda oynanan müsabakada ilk çeyreği 21-13 önde bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına ise 38-23 üstün girdi. Beşiktaş, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korurken üçüncü çeyreği 50-45, maçı da 68-66 kazanarak adını finale yazdırdı.
İlk maçta İstanbul’da 81-60 galip gelen Beşiktaş BOA, rövanş maçında 68-66 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükseldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.