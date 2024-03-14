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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı finalde

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup yarı final rövanş maçında İspanyol ekibi Spar Girona'yı deplasmanda 68-66 yenerek finale yükseldi.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı finalde mask
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı finalde
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı finalde
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SALON: Pavello Fontajau

HAKEMLER: Cecília Toth, Ivor Matejek, Josip Jurcevic

SPAR GIRONA: Magarity 12, Ygueravide 7, Canella 13, Mendy 9, Tolo 7, Etxarri 2, Parra, Pena 3, Bertsch 5, Lopez 8

BEŞİKTAŞ BOA: Lazic 12, Nogic 14, Elif Bayram 9, Evans 14, Li 12, Krivacevic 7, Topuzovic, Melek Uzunoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 13-21

DEVRE: 23-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-50

5 FAUL: 34.35 Canella, 36.38 Lopez (Spar Girona)

İspanya’nın Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu’nda oynanan müsabakada ilk çeyreği 21-13 önde bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına ise 38-23 üstün girdi. Beşiktaş, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korurken üçüncü çeyreği 50-45, maçı da 68-66 kazanarak adını finale yazdırdı.

İlk maçta İstanbul’da 81-60 galip gelen Beşiktaş BOA, rövanş maçında 68-66 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükseldi.

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14 Mar 2024 - 23:40 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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