Fenerbahçe, çeyrek finalde

STAT: Ülker

HAKEMLER: Nicolo Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat - Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 62 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Tadic), Szymanski, Kent (Dk. 75 Mert Hakan Yandaş) (Dk. 90+2 Zeki Dursun), Batshuayi (Dk. 75 Dzeko)

UNION SAINT-GILLOISE: Lindner - Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida (Dk. 89 Tshilanda), Lapoussin, Amani (Dk. 66 Puertas), Rasmussen, Sadiki, Nilsson (Dk. 66 Teklab), Eckert (Dk. 89 Huygevelde)

GOL: Dk. 68 Rasmussen (Union Saint-Gilloise)

SARI KARTLAR: İsmail Yüksek, İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe) - Eckert (Union Saint-Gilloise)

21’inci dakikada İsmail Yüksek’in pasıyla sağ kanatta buluşan İrfan Can Kahveci, ortasını ceza sahası içindeki Szymanski’ye yaptı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

32’nci dakikada İrfan Can Eğribayat’ın hatalı pasında araya giren Eckert’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak İrfan Can Eğribayat’ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

61’inci dakikada Osayi-Samuel ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin rakibini geçerek sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top savunmadan sekerek kornere çıktı.

68’inci dakikada Union Saint-Gilloise öne geçti. Sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Lapoussin’in yaptığı ortaya altı pas içerisinde iyi yükselen Rasmussen’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

76’ncı dakikada Puertas’ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Terho’nun yaptığı kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Djiku kafayla kornere yolladı.

85’inci dakikada sol taraftan Szymanski’nin kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Dzeko’nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşma Union Saint-Gilloise’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırdı.

MUHAMMET ZEKİ DURSUN İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe’de 90+2’nci dakikada sakatlanan Mert Hakan Yandaş’ın yerine Muhammet Zeki Dursun oyuna dahil oldu. Altyapıdan kadroya dahil edilen 17 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte Fenerbahçe formasını ilk kez giydi.

VINCENZO MONTELLA MAÇI YERİNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise’ı konuk ettiği mücadeleyi Ülker Stadyumu’ndan takip etti. A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da karşılaşmayı yerinde izledi.