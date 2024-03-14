Ümit Özdağ: Aktif mücadele edeceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim çalışmaları kapsamında Manisa'da ilk olarak Salihli ilçesini ziyaret etti. Salihli'de halk oyunları gösterileriyle karşılanan Özdağ, daha sonra partisinin ilçe binasının açılışına katıldı. Özdağ'a, Zafer Partisi Belediye başkan adayı Mehmet Anıl Korkmaz'ın yanı sıra ilçe yönetimi, partililer ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Özdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Manisa'da da Salihli'de de, diğer ilçelerimizde de Zafer Partisi'nin yükselişini yaşıyoruz. 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler, ülkemiz adına çok önemli. Ülkemiz her anlamda ağır bir krizle karşı karşıya. Yerel seçimler, bu nedenle çok önemli. Bu seçimlerden inşallah Türkiye adına çok sağlıklı ve ciddi bir sonuç elde edeceğiz" ifadesini kullandı.

Özdağ'ın ikinci durağı ise Turgutlu oldu. Turgutlu'da ilk olarak tavuk fabrikasına giderek, grevde olan işçilerin sorunlarını dinleyen Özdağ, ardından Atatürk Bulvarı'nda partisinin Turgutlu İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Özdağ, burada çiçeklerle karşılandı. Zafer Partisi Turgutlu Belediye başkan adayı Mehmet Demirlek'in eşlik ettiği Özdağ, daha sonra Kuyumcular Çarşısı'nda kendisi için hazırlanan platformda halka seslendi.

Özdağ konuşmasında, "Belediye hizmeti size 1 liraysa Suriyeli'ye, Afgan'a diğer ülkelerden gelenlere 3 lira olacak. Bu bizim hakkımız, kanunen de bu böyle. 'Bir apartman dairesinde dört, beş aile otururuz' demek yok, kamu sağlığına aykırı. Oturtmayız" dedi.

Uyuşturucunun büyük bir tehlike olduğunu ve her geçen gün daha fazla yayıldığına dikkati çeken Özdağ, "Zabıtaya uyuşturucuya karşı istihbarat eğitimi vereceğiz ve toplanan istihbaratı da emniyetle paylaşacağız. Zafer Partisi belediyelerinin olduğu yerde sığınmacı, kaçak, uyuşturucu çetesi olmayacak, aktif mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Ümit Özdağ konuşmasının ardından Turgutlu'dan ayrıldı.