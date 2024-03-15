BORÇ BİLDİRİM BELGESİ

Konu: Aysel ERKAN (T.C. 211…….92)

06.03.2023 tarihi itibariyle memuriyetten çekilmiş sayılan Aysel ERKAN’a 15.03.2023 tarihinde fazla ödendiği tespit edilen 1.483,99-TL tutar için borç bildirim belgesi düzenlenmiştir. Tebliği olunacak BORÇ BİLDİRİM BELGESİNE göre; borçlu Aysel ERKAN, borcun miktarı 1.483,99-TL, borcun sebebi yersiz ödeme, borcun doğuş tarihi 23.05.2023, faiz başlangıç tarihi 22.06.2023, ödeme yeri Ankara Gölbaşı Mal Müdürlüğü ve ödeme süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür. Borca itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün olup itiraz mercii Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüdür. Adresi meçhul olduğundan 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

