İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim kampanyası çerçevesinde Küçükçekmece ve Avcılar'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Akşener'in ziyaretlerine, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Mümin Günler de eşlik etti. Akşener, Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde esnafı dolaşarak partisinin adaylarına destek talep etti. Akşener, girdiği iş yerlerinde Kavuncu ve Günler'e oy istedi. Telefon aksesuarları satan iş yerinde, "Oylarınıza talibiz." diyen Akşener'e dükkan sahibi, herkes gibi kendisinin de bir siyasi görüşü olduğunu ve bu doğrultuda oyunu kullanacağını söyledi. Bunun üzerine Akşener, "Zaten 'Kime oy vereceksiniz.' demedim. Oylarınıza talibiz, inşallah sizi ikna edebiliriz." dedi. Akşener, Küçükçekmece'nin ardından Avcılar'da da esnafı ziyaret etti. İnşaat bölümünde okuduğunu söyleyen bir öğrenci, babasının Akşener'e oy verdiğini ancak kendisinin farklı düşündüğünü ifade etti. Akşener de "Uyuz oldun yani. Söyle oğlum, siz seçmensiniz, siyasetçiye istediğini söyleyeceksin" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.