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Ailesine not bırakıp intihar etti

Üniversite öğrencisi M.E.E. telefonuna not yazdıktan sonra Mecidiyeköy-Şişli metro istasyonunda, raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle metro hattı yaklaşık 2 saat ulaşıma kapatıldı. Mecidiköy-Şişli istasyonunu kullanamayan vatandaşlar Osmanbey istasyonu ile Mecidiyeköy metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu.

Ailesine not bırakıp intihar etti
Ailesine not bırakıp intihar etti
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Olay, Yenikapı-Hacıosman metrosu Mecidiyeköy-Şişli istasyonunda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bekleyen üniversite öğrencisi M.E.E. (25), Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metro istasyona girdiği sırada kendini raylara attı. M.E.E, metronun altında kalarak hayatını kaybetti.

Yolcuları tahliye eden istasyon görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, istasyon ve raylar üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarılan E.E.E.'nin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurum Morguna kaldırıldı. M.E.E.’nin raylara atlamadan önce cep telefonuna, ailesine yönelik not yazdığı öğrenildi. Olay nedeniyle Mecidiyeköy-Şişli istasyonu iki yönden ulaşıma kapatıldı. İstasyonun kapalı olması nedeniyle Osmanbey metro istasyonu ile Mecidiyeköy metrobüs durağına yönlendirilen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.

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14 Mar 2024 - 18:13 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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