Pratik İftar Menüsü

Ramazan ayında farklı tariflerle sofralarınızı şenlendirmek hiç bu kadar lezzetli ve pratik olmamıştı.

İşte pratik ve lezzetli iftar menüsü:

Pirinçli Yoğurt Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

2litresu

6yemek kaşığı pirinç

1yemek kaşığı (tepeleme)un

1adetyumurta

1,5su bardağı yoğurt

2çay kaşığı tuz

Üzeri için:

2yemek kaşığı tereyağı

1tatlı kaşığı (tepeleme)kuru nane

Hazırlanışı:

Orta boy bir tencerenin içerisine suyu dökün. İçine pirinçleri ekleyin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

Bir kabın içerisine yoğurt, yumurta ve unu aktarın.

Unun topağı kalmayana kadar karıştırın.

Ocağın üzerinde pişen pirinçlerin suyundan bir kepçe alıp güzelce yoğurtlu karışıma yedirin. Ardından bu işlemi birkaç kepçe daha ilave edin.

Ocakta pişmekte olan pirinçlerin üzerine yoğurtlu karışımı çok dikkatli bir şekilde, incecik bir ip halinde dökerek bir yandan da karıştırın.

Bu şekilde tüm yoğurdu ilave ettikten sonra kaynayana kadar iyice karıştırın. Kuru naneyi ve tuzunu da ilave edin.

Ayrı bir tavanın içerisinde tereyağını eritin ve üzerine kuru naneyi ekleyerek hafifçe yakın. Servis etmeden önce çorbanızın üzerine gezdirin. (fotoğraf: Ye-mek)

Fırında Tavuk But

Marine için:

3 adet tavuk budu

1 adet rendelenmiş soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet soğan

Hazırlanışı:

Marinasyonunu hazırlamak için 1 adet rendelenmiş soğan, 3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1'er çay kaşığı tuz, pul biber, karabiber, kekik, kimyon ve 1 yemek kaşığı yoğurdu ekleyip güzelce karıştırın.

Fırına vereceğiniz kabı yağlayın ve üzerine bıçakla çizik attığınız 3 adet tavuk ( kişi sayısına bağlı arttırılabilir) budunu yerleştirin.

Hazırladığınız tavuk sosunu butların her yerine yedirerek sürün.

Birer adet soğan ve kırmızı kapya biberi de tavukların etrafına yerleştirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında dışı iyice kızarıp, içi yumuşacık olana kadar pişirin. (Fotoğraf: Ye-mek)

Cevizli Kereviz Salatası Tarifi

Malzemeler:

2 adet orta boy kereviz

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 çay bardağı ceviz içi

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

Dereotu veya maydanoz (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Kerevizleri iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Daha sonra rendeleyin ya da küçük küpler halinde doğrayın.

Bir karıştırma kabında yoğurdu, mayonezi, limon suyunu, tuzu ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın.

Rendelediğiniz veya doğradığınız kerevizleri yoğurtlu karışıma ekleyin ve güzelce harmanlayın.

İsteğe bağlı olarak içine ceviz içi ekleyebilirsiniz. Ceviz içi kereviz salatasına lezzet katar.

Salatayı servis tabağına alın ve üzerini dereotu veya maydanozla süsleyerek servis yapın.

İsteğe bağlı olarak servis öncesinde buzdolabında bir süre bekletip soğuk olarak da servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun! (Fotoğraf: yemek.com)

Lavantalı Muhallebi

Malzemeler:

2 litre süt

200 gram toz şeker

140 gram pirinç unu

100 gram beyaz çikolata

200ml.krema

1yemek kaşığı lavanta tohumu

Hazırlanışı:

Süt, krema, pirinç unu ve toz şekeri bir tencereye alıp iyice karıştırın.

Lavanta tohumlarının içinde bulunduğu küçük bir bohça yapıp tencerenin içine atın.

Orta ateşte 25-30 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Süre sonunda kaynadıkça kıvam alan muhallebi içinden lavanta kesesini çıkartın.

Pişen muhallebiyi pürüzsüz bir kıvam alması için süzgeçten geçirin.

Muhallebiyi, profesyonel bir çırpıcı ya da mikser yardımıyla 5-6 dakika boyunca düşük devirde karıştırarak soğutun.

2-3 dakika dinlendirdiğiniz lavantalı muhallebi içerisine küçük parçalara böldüğünüz beyaz çikolatayı ekleyin.

Orta-hızlı devirde 5-6 dakika daha çırpın.

Servis kaselerine aldığınız muhallebiyi soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun. (Fotoğraf: News Findy)