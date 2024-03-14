Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi. 3.Ana jet üssünden nedeni bilmeyen bir sebepten askeri eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Uçağın pilotunun uçak düşmeden paraşütle atladığı bildirildi. Pilot hastaneye kaldırıldı.
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Askeri eğitim uçağı düştü!
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.