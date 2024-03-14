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Yavaş'tan Gençlerbirliği mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara takımı Gençlerbirliği'nin kuruluş yıldönümüne ilişkin mesaj yayınladı.

Yavaş'tan Gençlerbirliği mesajı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sosyalm edya hesabından Gençlerbirliği'nin kuruluş yıldönümünü kutladı.

Yavaş; "Bugün Ankara’mızın köklü çınarlarından Gençlerbirliği'nin kuruluşunun yıl dönümünü kutluyoruz. 1923 yılında başlayan ve bugün hala aynı coşkuyla devam eden bu yolculukta nice başarılar ve zaferlerin olsun Kırmızı Kara."  cümlelerini kullandı.

# CHP, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Mansur Yavaş, yıldönmü, x, Ankara, devam

14 Mar 2024 - 13:04 - Spor

Mahreç  Zehra Önen

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