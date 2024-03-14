Yavaş'tan Gençlerbirliği mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sosyalm edya hesabından Gençlerbirliği'nin kuruluş yıldönümünü kutladı.

Yavaş; "Bugün Ankara’mızın köklü çınarlarından Gençlerbirliği'nin kuruluşunun yıl dönümünü kutluyoruz. 1923 yılında başlayan ve bugün hala aynı coşkuyla devam eden bu yolculukta nice başarılar ve zaferlerin olsun Kırmızı Kara." cümlelerini kullandı.