Yavaş'tan Gençlerbirliği mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sosyalm edya hesabından Gençlerbirliği'nin kuruluş yıldönümünü kutladı.
Yavaş; "Bugün Ankara’mızın köklü çınarlarından Gençlerbirliği'nin kuruluşunun yıl dönümünü kutluyoruz. 1923 yılında başlayan ve bugün hala aynı coşkuyla devam eden bu yolculukta nice başarılar ve zaferlerin olsun Kırmızı Kara." cümlelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.