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Şanlıurfa'da otomobil çarptı

Şanlıurfa'da, biçerdöver ile çarpışan otomobildeki İsmail Uğur (49) öldü, sürücü Hasan Uğur ise yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil çarptı mask
Şanlıurfa'da otomobil çarptı
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Şanlıurfa’da, biçerdöver ile çarpışan otomobildeki İsmail Uğur (49) öldü, sürücü Hasan Uğur ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine gelen Hasan Uğur yönetimindeki 06 LKY 97 plakalı otomobil ile A.Ş.’nin kullandığı biçerdöver, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Hasan Uğur ile yanındaki İsmail Uğur yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla 2 yaralı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Uğur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza sonrası biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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14 Mar 2024 - 13:00 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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