Şanlıurfa'da otomobil çarptı

Şanlıurfa’da, biçerdöver ile çarpışan otomobildeki İsmail Uğur (49) öldü, sürücü Hasan Uğur ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine gelen Hasan Uğur yönetimindeki 06 LKY 97 plakalı otomobil ile A.Ş.’nin kullandığı biçerdöver, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Hasan Uğur ile yanındaki İsmail Uğur yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla 2 yaralı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Uğur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaza sonrası biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.