- Asayiş

PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'te, toprağa gömülü halde, terör örgütü PKK'ya ait 2 adet roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi mask
PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Afetevleri Mahallesi'ndeki arazide, PKK terör örgütüne ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı. Arazide yapılan aramada, geçmiş yıllarda gömüldüğü değerlendirilen RPG-7 roketatara ait 2 sevk fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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14 Mar 2024 - 12:39 DHA Siirt- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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