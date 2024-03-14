Dolu tarım alanlarına zarar verdi

Kentte, dün akşam saatlerinde 'süper hücre' hava olayı etkili oldu. Özellikle Muratpaşa ilçesinde yoğunlaşan dolu yağışı, Aksu ve Kepez ilçelerinde de etkisini gösterdi. Kent merkezinde seyirlik görüntülere neden olan dolu birikintisini sabah saatlerinde gören vatandaş, fotoğraf çekip doluyla kar topu yaptı. Yol kenarında biriken doluyu görünce fotoğraf çeken Ahmet Gülen, 15 yıldır aynı bölgede ikamet ettiğini ilk defa böyle hava olayıyla karşılaştığını söyledi. Gülen, "Gece müthiş yağdı, hala erimemiş. Camlara korkunç şekilde dolu vurdu" dedi.

Parkta biriken doluyla kar topu yapan Ece Altaş Balcı ise akşam saatlerinde işten dönerken doluya yakalandığını belirterek, "Büyük büyük yağdı. Şu anda erimemiş olmasına inanamıyorum. Ertesi güne kar gibi birikmiş durumda. Görüntü olarak hoş ama umarım sıkıntı yaşayan olmamıştır" diye konuştu.

TARIM ALANLARINDA ZARARA NEDEN OLDU

Dolu yağışı, Aksu ve Kepez ilçelerindeki tarım alanlarına zarar verdi. Dolunun ağırlığını kaldıramayan naylon seralar demir aksamlarıyla birlikte yıkıldı. Biber ve domates üreticilerinin çoğunlukta olduğu bölgede ilk belirlemelere göre, 80 dönüm alan zarar gördü. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespiti yapmaya başladı. Serasının yaklaşık 2 dönümlük alanı zarar gören biber üreticisi Halil Gökçe, "Başımıza ilk kez geldi. 15 gün önce de sel vurmuştu. Maddi zararım yaklaşık 400 bin lira civarında" dedi.

Domates üreticisi Raşit Kökcen ise akşam saatlerinde havanın bir anda karardığını anlattı. Dolu yağışıyla birlikte seralarının olduğu bölgeye geldiğini ifade eden Kökcen, "Çok sayıda çiftçide zarar var. Yapacak bir şey yok. 3 dönüme yakın seram zarar gördü. Ürünümü 1 kere hasat edebilmiştim. Maddi olarak bize etkisi 1 milyon liranın üzerinde" diye konuştu.

DAR ALANDA YOĞUN DOLU YAĞIŞI

Gece saatlerinde etkili olan şiddetli dolu ve sağanak, havalimanında uçuşları da olumsuz etkiledi. Antalya Havalimanı'nda şiddetli dolu ve sağanak nedeniyle uçuş trafiği yaklaşık 3 saat aksadı. 10'un üzerinde uçuşun ertelendiği yağışla alakalı pistlerdeki ceviz büyüklüğünde olduğu belirtilen dolu Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede temizlendi ve havalimanı uçuş trafiğine yeniden açıldı.

2 SAATTE 58 KİLOGRAM YAĞIŞ

Gök gürültülü kuvvetli yağış özellikle Muratpaşa ilçesinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 2 saat etkili olan sağanağın ardından Muratpaşa’da metrekareye 58 kilogram, uçuşların etkilendiği Antalya Havalimanı’na ise 50 kilogram yağış düştü.