İzmir'de terör operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturma yürüttü. Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir yanlısı paylaşımlar yaptığı belirlenen 2'si Suriye uyruklu 4 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, yasaklı olduğu belirlenen 1 kitap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerini sürdüğü bildirildi.