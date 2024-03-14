14 Mar 2024 - 12:08- Gündem G:

Halk otobüsünde ‘fazla yolcu’ kavgası

Adana'da, iddia edilen şekilde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtilen özel halk otobüsünde, sürücü ile bir yolcu arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Tartışma esnasında sürücünün sopayla yolcuya saldırdığı görüldü.

Halk otobüsünde ‘fazla yolcu’ kavgası mask
Halk otobüsünde ‘fazla yolcu’ kavgası
Halk otobüsünde ‘fazla yolcu’ kavgası
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Merkez Yüreğir ilçesinde özel halk otobüsünün sürücüsü, iddiaya göre, kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Yolcular arasında bu konuda tartışma çıkınca, ismi açıklanmayan sürücü, yolcuların aracın arka kısmına ilerlemesini istedi. Yolculardan biri “Nereye gideyim? Adamın üzerine mi çıkayım?” dedi. Tartışma, kavgaya dönüşünce sürücü, koltuğun altındaki sopayı alıp, yolcuya inmesini söyledi. Sürücü, koltuğun üzerine çıkıp, yolcuya saldırmaya çalışınca taraflar arasında arbede çıktı. Şoförün araçta bulunan bir arkadaşı da kavgaya karıştı. Karışıklık sırasında şoförün elinden sopayı alan arkadaşı da yolculara saldırdı. Kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

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14 Mar 2024 - 12:08 DHA Adana/ Yüreğir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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