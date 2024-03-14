Ankara'da restoran, lokanta ve kafeleri denetlendi

Ticaret Bakanlığı, 17 ildeki restoran, lokanta ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de Çukurambar semtindeki restoranlara yönelik denetim gerçekleştirdi.