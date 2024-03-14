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Ankara'da restoran, lokanta ve kafeleri denetlendi

Ankara'da Ticaret Bakanlığı tarafından restoran, lokanta ve kafeler denetlendi.

Ticaret Bakanlığı Ankara'da restoran, lokanta ve kafeleri denetledi mask
Ticaret Bakanlığı Ankara'da restoran, lokanta ve kafeleri denetledi
Ticaret Bakanlığı Ankara'da restoran, lokanta ve kafeleri denetledi
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Ticaret Bakanlığı, 17 ildeki restoran, lokanta ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de Çukurambar semtindeki restoranlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

# Ankara

14 Mar 2024 - 11:41 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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